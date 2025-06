57 anys de presó per violar les seves cosines menors i prostituir-ne una a Barcelona

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat a 57 anys de presó l'home que va abusar sexualment de les seves dues cosines menors en un municipi del Vallès Occidental (Barcelona) des que tenien edats molt primerenques i en va obligar una a prostituir-se quan tenia entre 12 i 13 anys.

Segons la resolució consultada per Europa Press, el tribunal ha condemnat l'acusat de dos delictes d'abús sexual continuat amb penetració a una de les menors de 13 anys; dos delictes d'utilització de la menor per a l'elaboració de material pornogràfic; i un altre per elaboració d'aquest material, com també per inducció a la prostitució.

En el judici celebrat l'octubre del 2024, la Fiscalia va sostenir que des del 2008, quan la cosina del processat tenia entre 6 i 7 anys, va començar a abusar sexualment d'ella a la casa dels avis, fent-li tocaments, i va ser el 2014 quan la va començar a violar.