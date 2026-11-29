David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra desplegaran aquest diumenge el dispositiu especial URNA 2026 amb motiu de les eleccions generals, en el qual 5.500 efectius de la policia catalana i 3.000 Policies Locals vetllaran per la seguretat en els 2.674 col·legis electorals de Catalunya i treballaran per garantir el dret a vot i el normal desenvolupament de la jornada.
Els principals objectius del dispositiu són garantir la seguretat dels col·legis electorals, preservar l'ordre públic, protegir les persones i les instal·lacions vinculades al procés electoral, prevenir i gestionar incidències i assegurar el correcte desenvolupament de totes les fases de la jornada electoral, des de l'obertura dels centres de votació fins a la finalització de l'escrutini, va informar el cos català en un comunicat el divendres.
A més de la seguretat dels punts de votació, el dispositiu preveu la protecció d'infraestructures estratègiques i de comunicacions relacionades amb el procés electoral, així com mesures específiques de prevenció, detecció i resposta davant possibles ciberamenaces que puguin afectar el procés.
També es garantirà la disponibilitat de recursos policials per donar una resposta immediata a qualsevol incidència que pugui alterar el desenvolupament de la jornada.
Un dels elements fonamentals del dispositiu URNA 2026 és la coordinació i el treball conjunt entre els Mossos i els cossos locals, la col·laboració dels quals permetrà optimitzar els recursos disponibles, garantir la cobertura efectiva del territori i assegurar una resposta coordinada davant qualsevol incidència.