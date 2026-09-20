5.500 manifestants a Barcelona contra l'ampliació de l'Aeroport segons xifres municipals

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
La manifestació contra l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona ha reunit aquest diumenge a migdia unes 5.500 persones, 150 bicicletes i 4 tractors en el centre de la ciutat, segons xifres de la Guàrdia Urbana.
La marxa, convocada per la plataforma Zeroport, ha començat al passeig de Gràcia minuts després de les 12, ha baixat fins a la plaça Urquinaona per la Gran Via i ha continuat per la Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume, on els organitzadors han llançat avions de paper.
Els assistents han cridat lemes com 'Més trens i menys avions', 'Illa, Collboni, diòxid de carboni' i 'Tanquem l'aixeta als especuladors'.