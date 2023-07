El 52% dels catalans rebutja la independència i el 42% la defensa, segons el CEO

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El 52% dels catalans rebutja la independència de Catalunya, mentre que el 42% la defensa i un 6% no ho sap o no contesta, segons el segon Baròmetre d'Opinió Política 2023 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

El Baròmetre, que ha presentat en una roda de premsa aquest dimecres el director del CEO, Jordi Muñoz, manté la tendència de les enquestes dels darrers mesos, quan els detractors de la independència han estat al voltant del 50% i els seus partidaris, al 40%.

De fet, els contraris a la independència es mantenen per davant del 'sí' des de mitjans del 2019, per la qual cosa "hi ha una estabilitat important en el suport a la independència", ha destacat Muñoz quan ha presentat l'enquesta, elaborada entre maig i juny amb 2.000 entrevistats.