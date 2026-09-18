50 pimes participen en el 15è programa Accelera el Creixement de Pimec i la Diba

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
50 pimes participen en la 15a edició del programa Accelera el Creixement de Pimec i la Diputació de Barcelona (Diba), informa la patronal en un comunicat aquest divendres.
Els participants han estat seleccionats entre 82 candidatures i la nova edició va començar dijous amb un acte institucional.
Durant els pròxims 9 mesos, les empreses rebran acompanyament expert i personalitzat en àrees "clau" de gestió per dissenyar un pla estratègic que els permeti créixer.
El servei de consultoria té un cost de 5.500 euros, tot i que compta amb una bonificació pública, per la qual cosa les empreses participants només aporten 750 euros.
Les empreses rebran suport i assessorament per identificar les palanques que poden ajudar a fer créixer el seu negoci a mitjà i llarg termini.