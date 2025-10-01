4Founders Capital tanca el seu tercer fons amb 70 milions, superant l'objectiu inicial

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
4Founders Capital ha anunciat el tancament final del seu tercer fons, anomenat 4Founders Capital III, amb 70 milions d'euros, per sobre dels 65 milions que tenia com a objectiu inicial, informa en un comunicat aquest dimecres.
El tancament va ser a finals de juliol i entre els principals inversors hi ha European Investment Fund (EIF), CDTI-Innvierte, l'Institut Català de Finances (ICF), asseguradores, 'family offices' i un "elevat nombre d'emprenedors".
La gestora ha destacat que el 88% de la base inversora ha repetit com a inversor, la qual cosa "valida l'estratègia i els bons rendiments que estan obtenint els dos primers fons".
El fons replica l'estratègia dels dos primers i el seu objectiu és invertir en 'spanish linked' start-ups en fases 'pre-seed' i 'seed' amb ambició global, amb un clar enfocament en la generació d'ebitda i un elevat creixement dels ingressos impulsat per tecnologia i un ús eficient del capital.
Els 'tickets' inicials són d'entre 300.000 euros i dos milions d'euros i, malgrat definir-se com generalista, se centra en companyies amb un alt component tecnològic amb models B2B SaaS i un fort ús de la intel·ligència artificial (IA).