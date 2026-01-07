4Founders Capital llança un fons destinat a la inversió hotelera

4FOUNDERS CAPITAL - Arxiu
4Founders Capital ha llançat un fons destinat a la inversió hotelera, que comptarà amb una capacitat inversora de 60 milions d'euros i una durada de sis anys, i que ja té l'aprovació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En un comunicat aquest dimecres, la gestora ha explicat que el fons "ha despertat gran expectació en temps rècord", i que compta amb, textualment, una sòlida base d'inversors.
Les previsions passen per fer un primer tancament durant aquest gener i executar les primeres operacions que ja té compromeses.
L'objectiu és invertir en prop de 15 hotels situats en ubicacions 'prime' de ciutats 'Tier 2' "amb un elevat component turístic, fora dels principals mercats ja saturats".
La voluntat és aconseguir una TIR per operació pròxima al 18% i una TIR neta per a l'inversor superior al 12% a través d'una estratègia que combini la rendibilitat operativa de l'activitat hotelera amb la creació de valor immobiliari.