El 48% de les empreses de productes del mar estima un estancament de vendes el 2025

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El 48% de les empreses del sector dels productes del mar anticipa un estancament de les vendes aquest any, mentre que el 30% manté una visió opitimista i espera que el 2025 sigui un període de creixement, segons l'estudi 'Pulso al sector de Productos del Mar' elaborat per Aecoc.

En un context "clarament marcat" per les polítiques pesqueres impulsades per la Unió Europea i la incertesa econòmica, l'associació ha analitzat les perspectives i reptes del sector dels productes del mar el 2025 a través del seu Comitè sectorial, format per més d'una vintena d'empreses líders de la producció i comercialització d'aquests productes.

Així, un 13% de les companyies trasllada la seva incertesa sobre el futur del sector i un altre 13% declara que tem que el mercat pugui patir una recessió.

D'altra banda, en l'escenari actual un 70% de les companyies considera prioritari recuperar la rendibilitat del negoci i, a més, un 56% es mostra especialment preocupat per la possibilitat que es produeixin problemes de subministrament que afectin la disponibilitat del producte i un 46% creu que el gran desafiament serà disposar de personal qualificat.

Segons la responsable de l'àrea de productes del mar d'Aecoc, Àngels Segura, aquests indicadors "estan estretament lligats amb les principals prioritats del sector", entre les quals destaquen assegurar la disponibilitat i el subministrament del producte (83%), la millora en l'eficiència dels processos (74%) i la necessitat de protegir el compte de resultats de la companyia en un escenari d'inflació (39%).

L'informe projecta que el 70% de les empreses ha crescut en valor, un 13% s'ha mantingut estable i un 17% ha decrescut.

No obstant això, en termes de volum, s'ha revelat que només el 30% de les companyies ha registrat un creixement, la qual cosa suposa "una realitat que preocupa el sector".

Quant als preus de venda, el 73% de les empreses participants en l'estudi declara que el de lliure servei presenta la millor evolució, i el 27% valora més el comportament del servei a granel al mostrador del punt de venda.