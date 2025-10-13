Un 48% dels catalans suspèn el servei de Rodalies i mitja distància, segons el CEO

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Un 48% dels catalans suspèn el servei de Rodalies i mitja distància de Renfe en atorgar-li una nota mitjana de 4,4 en l'índex de satisfacció.
Són dades d'una enquesta òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat elaborada entre juny i agost amb una mostra de 2.451 persones més grans de 16 anys, amb un marge d'error mostral per a un nivell de confiança del 95% de +/-1,98%.
A més a més, entre el 48% que suspenen el servei, un 29% declaren sentir-se gens satisfets i li atorguen una nota entre el 0 i el 2, mentre que un 35% li dona una nota de 6 o superior.
Respecte al servei d'altres trens de Renfe la nota mitjana és de 5,1, amb un 33% dels enquestats que suspenen el servei i un 44% que es mostren satisfets o molt satisfets.
D'altra banda, el servei de Ferrocarrils de la Generalitat obté una nota mitjana de 7 en l'índex de satisfacció i un 48% dels usuaris diuen estar molt satisfets amb el servei, mentre que un 14% el suspenen.