El 47% de les empreses d'automoció "tem" l'impacte de les marques xineses, segons un estudi

Casa Seat acull la presentació del 5 Auto Mobility Trends



BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El 47% de les empreses del sector de l'automoció a Espanya "tem" l'impacte de les marques xineses, segons el cinquè Baròmetre Auto Mobility Trends de la divisió de mobilitat d'Atrevia.

L'acte de presentació ha comptat amb la presència del vicepresident de Compres de Seat i president del Consorci F3, Marc Riera, i el gerent de l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Patrón, informa Atrevia en un comunicat aquest dimarts.

El 27% no veu perill en l'entrada dels productes del país asiàtic, sinó que creu que obre oportunitats de negoci, per la qual cosa els autors no aprecien una "opinió unànime" en el sector sobre l'impacte dels productes del país asiàtic.

Les conclusions del baròmetre mostren una "moderació" en indicadors relatius a l'evolució de l'ocupació, els guanys previstos i --textualment-- el clima que perceben les empreses.

"OPTIMISME" PER AL 2024

Les perspectives de tancament d'aquest exercici "mantenen l'optimisme amb una intensitat una mica per sota: el 53,5% de les companyies auguren una millora del negoci i un 42% guanyar més.

Les empreses que preveuen augmentar les seves inversions en innovació han passat del 50% del 2023 al 43,7% i el 42,5% preveu contractar més treballadors amb nous perfils.