El 46% dels fitxatges del Port de Tarragona el 2025 han estat dones

TARRAGONA 5 març (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha explicat que el 46% de les incorporacions a la plantilla de l'Autoritat Portuària el 2025 van ser dones, una xifra superior al 32% del conjunt del personal, informa en un comunicat aquest dijous.
El Port ha explicat que aquesta xifra mostra un canvi de tendència en la situació actual, i ha detallat que les professionals fitxades treballen en àrees com el medi ambient, transició energètica, secretaria general, recursos humans o contractació.
Ha explicat que també dona suport a les entitats i col·lectius que reivindiquen més protagonisme femení en entorns portuaris.
El president de l'enclavament, Santiago Castellà, ha afirmat que l'atracció de talent femení i la seva promoció professional són un "dels objectius prioritaris" de la infraestructura.
L'enclavament ha recordat que per celebrar el 8M ha organitzat una jornada de sensibilització en la seva plantilla i que el Museu del Port ha programat activitats al voltant de l'exposició 'Dones de Mar: Oficis amb nom de dona'.