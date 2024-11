Un 45% dels catalans creu que el Govern central "ha perdut el control" en immigració, segons el CEO

Un 72% de les dones de 16 a 24 anys es consideren feministes i un 42% dels homes d'aquesta franja no

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Un 45% dels catalans consideren que el Govern central "ha perdut el control de qui entra al país" i un 38% considera que hi ha massa immigració, segons una enquesta del Centre d'Esdudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya (CEO).

Així es desprèn d'una enquesta sociopolítica del CEO, que es va fer entre el 14 de juny i el 2 de setembre, i en la qual s'ha obtingut una mostra aleatòria de 5.713 persones majors d'edat i residents a Catalunya --4.834 'online' i 879 en paper--, i amb un marge d'error de +/-1,3%.

Els simpatitzants de Vox (88%) i Aliança Catalana (87%) són els que més d'acord estan en que el Govern central ha perdut el control de la immigració, seguits dels del PP (57%) i els de Junts (53%), mentre que els que més en desacord hi estan són els de la CUP (16%) i els dels Comuns (18%).

A més a més, un 40% està en desacord amb l'afirmació "en les coses importants els immigrants són molt semblats a la gent nascuda a Catalunya", mentre que un 39% hi està a favor.

El 85% dels enquestats consideren que la immigració és positiva per a l'economia catalana, un 77% creu que enriqueix la vida cultural i un 72% afirma que la immigració fa de Catalunya "un lloc millor per viure-hi".

FEMINISME

En el bloc de preguntes sobre gènere, un 41% dels enquestats es considera bastant feminista i un 20% molt feminista, mentre que un 18% poc i un 12% gens feministes.

Entre els joves de 16 a 24 anys, un 72% de les dones es consideren feministes --és la franja d'edat amb més percentatge-- i un 10% no, mentre que un 42% dels homes no es considera feminista i un 39% sí.

Entre les dones, el següent grup d'edat que es considera més feminista és el de les més grans de 64 anys (56%), mentre que entre els homes, els de 25 i 34 anys són els que tenen un percentatge més elevat d'enquestats que es consideren feministes (52%).

COMUNS I LA CUP, ELS MÉS FEMINISTES

Per simpatia de partits, els dels Comuns són els que més feministes es consideren (93%), seguits dels de la CUP (86%) i els d'ERC (80%), mentre que els de Vox són els que menys feministes creuen que són (75%), seguits dels del PP (48%) i els que no simpatitzen amb cap partit (42%).

A més a més, un 82% dels catalans pensen que el moviment feminista ha estat clau en l'avenç dels drets de les dones i un 81% consideren que els homes també poden ser feministes.

Un 75% creu que el feminisme té com a objectiu la igualtat entre homes i dones i un 20% està en desacord amb aquesta afirmació, i un 70% veu el feminisme com el promotor d'una societat més justa i democràtica, mentre que un 23% hi discrepa.