El 42% dels joves catalans de 16 a 24 anys veu acceptable que un funcionari accepti suborns, segons l'OAC

La reculada a l'hora d'identificar la corrupció s'agreuja respecte a les dades del 2022

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El 42% dels joves residents a Catalunya d'entre 16 i 24 anys veu "molt o bastant acceptable" que un funcionari accepti diners per agilitzar un tràmit respecte al 12% del total de la població, segons revela el Baròmetre 2024 'La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes' elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Així ho han reconegut els joves en una enquesta feta a 2.000 persones residents a Catalunya més grans de 16 anys, malgrat que també són els que tenen una percepció més gran de la corrupció: gairebé el 90% dels joves de 16 a 34 anys manifesta que a Catalunya hi ha "molta o bastanta corrupció", respecte al 82% del total d'enquestats, que percep que és un problema greu o bastant greu.

L'enquesta revela que el percentatge de ciutadans que consideren que hi ha "molta o bastanta corrupció" a Catalunya es manté estable respecte a les dades del 2022, quan se situava dos punts per sota, en un 80%, però assenyala que ha patit un augment significatiu des del 2020, quan el 67% de la població tenia aquesta percepció i que s'enfila cap al màxim del 2014, amb un 80,3%.

L'EDAT HI TÉ UNA INFLUÈNCIA SIGNIFICATIVA

L'informe conclou que "l'edat hi té una influència significativa", ja que el 90% dels joves d'entre 16 i 34 anys perceben que a Catalunya hi ha molta o bastanta corrupció, respecte al 71% de les persones de 65 anys o més, la franja que registra el percentatge més baix.

No obstant això, el baròmetre indica que ha augmentat la tolerància cap a les conductes corruptes i que s'ha detectat dificultats per identificar la corrupció en conductes greus.

Per edat, un 43% dels joves de 16 a 24 anys no considera corrupció --respecte al 29% del total d'enquestats-- que una persona aprofiti el seu càrrec públic per beneficiar-se personalment i el 55% dels joves tampoc no considera corrupció que un polític voti a favor d'un projecte per afavorir l'empresa del seu fill, respecte al 70% del total d'enquestats, que sí que ho consideren.

"Els joves, especialment la franja d'entre 16 i 24 anys, presenten uns índexs sensiblement més elevats d'acceptació i justificació de les conductes corruptes que el conjunt de la població" i posen d'exemple que el 45% considera acceptable que un policia perdoni una multa a un amic, respecte al 16% del conjunt de la població.

També indica que hi influeix la "variable de gènere", ja que els homes accepten més la corrupció que les dones ja que, per exemple, preguntats per la possibilitat d'ocultar ingressos per pagar menys impostos, el 21% dels homes defensa que és "molt o bastant justificable", respecte al 15% de les dones.

MÉS TOLERÀNCIA A LA CORRUPCIÓ

Si el 2022 ja es va registrar un descens significatiu a grans trets per identificar la corrupció en comparació amb el 2020, la reculada s'agreuja més el 2024, segons l'informe: un 28% no considera corrupció que un empresari pagui per obtenir un contracte públic, respecte al 22% del 2022, i un 29% no veu corrupció que una persona aprofiti el seu càrrec públic per obtenir un benefici personal, 7 punts més que les dades del 2022.

Entre les pràctiques més tolerades destaca el fet d'empadronar un fill a la casa dels avis perquè l'acceptin a l'escola desitjada, amb un 41,7% dels enquestats que ho defensen, o que es contracti un servei sense factura per estalviar-se l'IVA, ja que el 24,9% ho considera "molt o bastant" justificable.

ELS POLÍTICS, "POC O GENS HONESTOS"

El 70% dels enquestats creu que els catalans són "molt o bastant honestos" i, gairebé la mateixa xifra, el 65%, afirma que, per contra, els polítics ho són poc o gens.

El 38,4% assegura creure que els partits polítics es financen il·legalment, respecte a un 44,2% que diu que no ho sap i només un 17,4% que diu que creu que es financen de manera legal.

El 83% considera que els polítics no ofereixen prou explicacions sobre la seva gestió i el 81% percep vincles massa estrets entre negocis i política.

El 80% observa manca de transparència en les decisions públiques i els serveis públics en els quals es considera que la corrupció està "molt o bastant estesa" són les obres públiques (69%), l'urbanisme (64,5%) i la justícia (59%).

A més a més, el 68% dels enquestats considera que la informació que ofereixen els mitjans sobre corrupció és "poc o gens objectiva".