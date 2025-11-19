42 comerciants participen en els cursos d'aparadors de Nadal de la Cambra de Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
42 professionals del sector comerç han participat en els tallers d'aparadors de Nadal de la Cambra de Terrassa (Barcelona), informa la corporació aquest dimecres.
La majoria dels participants han estat de Terrassa, tot i que també hi han assistit comerciants de Rubí (Barcelona), i són de sectors com l'alimentació, la llar, la papereria o la fotografia, entre d'altres.
La responsable de l'Àrea de Comerç de la Cambra, Elisenda Montcada, ha explicat que la iniciativa té l'objectiu de "donar eines al comerç de proximitat i suport a les campanyes clau" per a l'activitat econòmica.
Els tallers han presentat tècniques i idees creatives per reforçar l'atractiu visual dels aparadors i l'espai interior dels locals durant la campanya de Nadal.
Han posat el focus en les tendències visuals de Nadal, la composició, la creació d'experiències de compra i l'aplicació de recursos assequibles.