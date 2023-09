La 41a edició del Saló Ocasió se celebrarà del 22 al 26 de novembre

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

La 41a edició del Saló Ocasió, dedicat al sector del vehicle seminou, se celebrarà del 22 al 26 de novembre al Palau 8 del recinte de Montjuïc amb 2.500 cotxes a la venda en 14.000 metres quadrats de superfície, ha explicat aquest divendres l'entitat en un comunicat.

Organitzat per Fira de Barcelona, amb el suport del Gremi del Motor i la Mobilitat de Barcelona i de la Patronal Catalana de la Distribució d'Automoció (Fecavem), l'esdeveniment posarà a disposició dels visitants des d'utilitaris fins a unitats d'alta gamma, nacionals i d'importació, procedents majoritàriament de quilòmetre zero.

També s'ofereixen serveis de gerència, demostració, cortesia i vehicles d'empresa que comptaran "amb la garantia de contractació del concessionari oficial, la qual cosa n'assegura el perfecte estat i l'immediata posada en circulació", indica la nota.

El president del Saló Ocasió, Jaume Roura, afirma que "en un context econòmic en què els preus es mantenen alts, adquirir un vehicle de segona mà, a un preu més competitiu que un de nou però amb totes les garanties, és una alternativa més convenient que mai.

Amb el lema 'Preus que volen', durant els cinc dies de celebració de l'esdeveniment es posaran a la venda 2.500 vehicles, que es poden elevar fins a les 5.000 unitats comptant l'estoc de reposició dels expositors.

Tots seran cotxes de les principals marques que aprofitaran el marc del saló i la coincidència amb el Black Friday per oferir als visitants les millors ofertes i descomptes de fins al 30% en comparació amb un cotxe nou.

SOSTENIBILITAT

El catàleg de vehicles del saló estarà format exclusivament per unitats amb les mecàniques més sostenibles del mercat, que permetin circular sense restriccions per les zones de baixes emissions, és a dir, que disposaran de l'etiqueta C, com a mínim.

Així, es podran trobar models amb motors híbrids, híbrids endollables, elèctrics, de benzina, i diesel.

El Saló Ocasió es farà al Palau 8 del recinte de Montjuïc, amb accés per la plaça Espanya, i estarà obert de 10h a 20h.