David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha explicat que el 41% dels trens dels serveis mínims decretats en Rodalies per a la vaga del sector ferroviari d'aquest dimarts no han circulat fins a les 18 hores.
La companyia afirma en un comunicat que Rodalies és el segon servei més afectat per la vaga, després de Rodalies de Madrid, on el servei ha estat "pràcticament paralitzat" durant el matí, amb un 97,64% de serveis mínims suprimits, encara que en el conjunt del dia s'han cancel·lat el 43,9% de les circulacions.
L'empresa situa el seguiment de la vaga en el 16,75% en el conjunt del grup durant els torns de nit i de matí i tarda.
En els serveis d'Alta Velocitat i Llarga Distància, s'han suprimit el 14,5% dels serveis mínims, la qual cosa ha afectat a 2.033 viatgers, i el percentatge d'afectació en la línia Barcelona-Madrid ha estat del 14,8% dels serveis mínims suprimits.
L'empresa ha lamentat "els perjudicis" que la vaga hagi pogut ocasionar en els viatgers i ha recordat que ha habilitat canvis i anul·lacions gratuïtes dels serveis programats.