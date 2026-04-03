El 40% de les licitacions públiques compta amb un únic oferent, segons Licitaciones.io

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
El 40% de les licitacions públiques es tanca amb un únic oferent i "moltes empreses ni tan sols es presenten" per les barreres administratives i financeres, segons dades de Licitaciones.io, informa en un comunicat aquest divendres.
Per això, l'empresa ha invertit més de 250.000 euros en el desenvolupament d'una plataforma dissenyada per facilitar l'accés a la contractació pública que "centralitza informació de milers d'organismes i permet a les empreses identificar oportunitats de negoci".
La companyia ha assenyalat que les licitacions públiques generen un volum de negoci de més de 100.000 milions d'euros anuals, però que la informació "es troba segmentada en múltiples plataformes oficials i butlletins informatius".
Ha afegit que la plataforma gestiona unes 1.500 licitacions noves al dia i que, actualment, permet fer seguiment de 9.000 licitacions i 8.000 organismes de contractació, així com rebre alertes personalitzades segons sector d'activitat, àmbit territorial o tipus de contracte.
L'eina registra gairebé 1.000 usuaris nous cada mes i més de 70.000 recerques mensuals realitzades per usuaris i empreses.
TRANSPARÈNCIA PÚBLICA
Licitaciones.io també està treballant en la creació d'un portal de transparència que permeti l'accés i anàlisi de la despesa pública.
La voluntat és ser "un portal de referència des del qual consultar, de forma senzilla i intuïtiva, informació sobre contractació pública i despeses per organismes, administracions o categories".
L'eina permetrà fer recerques per entitats o ajuntaments, així com investigacions més àmplies.
El portaveu de l'empresa, Alejandro Navas, ha explicat que l'objectiu és "contribuir a una major transparència del sistema" amb eines que permetin veure en quines i com s'inverteixen els recursos públics.