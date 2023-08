Un 40% de les empreses catalanes "desconeixen" els Next Generation, segons la Cambra de Comerç

BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Comerç ha advertit que un 40% de les empreses "desconeixen" els fons europeus Next Generation, ha informat en un comunicat d'aquest dimecres.

L'entitat ha assegurat que el 38,6% dels establiments empresarials declaren no tenir constància d'aquests fons de recuperació i el 61% diu que sí, unes dades extretes de l'Enquesta de Clima Empresarial que realitzen trimestralment la Cambra i l'Idescat.

Entre els que sí els coneixen, el 46,3% consideren que l'activitat del seu negoci "no és objecte dels fons" i, per tant, no demanaran cap línia d'ajuda; el 23,5% ja han sol·licitat algun; el 13,3% preveuen fer-ho pròximament i el 16,9% ho estan pensant, però necessiten més informació, ha explicat la Cambra.

Ha assegurat que és un resultat que "no ha millorat molt" respecte a l'any passat, encara que aquest 2023 ha augmentat el percentatge d'empreses que han sol·licitat alguna ajuda (del 17,1% al 23,5%), i la Cambra considera "prioritari" que aquest capital no deixi a ningú enrere.

Les empreses que opten als fons expliquen que les

tres principals barreres que "impedeixen el seu accés fàcil" són els obstacles burocràtics, la resposta no àgil --al seu entendre-- a les sol·licituds presentades i la falta de claredat en la informació facilitada per l'administració.