Publicat 22/04/2026 17:35

La 3a GiraFeina de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) comptarà amb 260 ofertes de feina

Archivo - El ministre Jordi Hereu i l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Lourdes Borrell, amb diversos joves que participen en la fira d'ocupació GiraFeina 2024
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera edició de la fira de l'ocupació i la formació GiraFeina de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) comptarà amb 260 ofertes de feina, informa la Cambra de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.

La trobada es farà el pròxim 8 de maig al Casal de Joves de la localitat de 9.30 hores a 14.30 hores i comptarà amb la presència d'una trentena d'empreses.

Els participants podran fer entrevistes in situ amb les empreses i assistir a tallers pràctics i xerrades sobre intel·ligència artificial (IA).

