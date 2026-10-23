La 38 edició de la 080 Barcelona Fashion tanca amb més de 18.500 assistents

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Més de 15.500 persones han assistit a les desfilades de la 38 edició de la 080 Barcelona Fashion, una xifra que se suma als 3.000 visitants de la primera edició de PLEC-Barcelona Cultura de Moda, informen els organitzadors aquest divendres en un comunicat.
La passarel·la, impulsada per la Conselleria d'empresa i Treball a través del Consorci de Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
La ubicació de la passarel·la en la Marina Seca del Port Vell ha estat una de les novetats d'aquesta edició, amb un format que ha combinat l'experiència presencial amb retransmissions en directe en l'Open Area.
El certamen ha obtingut "una àmplia cobertura digital" superant els 5 milions de visualitzacions a les xarxes socials de la 080 Barcelona Fashion i més de 5.000 reproduccions en directe de les desfilades.
OPEN AREA
L'Open Area ha tornat a ser un dels espais "més dinàmics" de la 38 edició, amb més de 6.000 visitants durant els quatre dies de certamen, reunint a estudiants, professionals i amants de la moda entorn del talent creatiu i les noves propostes del sector.
Les activitats de 080Espot_SpainGallery han apropat la moda d'autor al públic "reforçant el diàleg entre creadors i comunitat i oferint un espai per descobrir projectes, compartir coneixements i explorar noves perspectives de la indústria".