Un 38% dels catalans fixa la construcció d'habitatge nou com una política prioritària, segons el CEO

La violència masclista preocupa el 83% dels catalans

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

Un 38% dels catalans ha fixat com una prioritat la construcció d'habitatge nou com a mesura política per abordar el problema de l'habitatge, i un 23% aposta per la regulació del lloguer.

És una de les conclusions que projecta l'enquesta Òmnibus de la Generalitat que ha publicat aquest dimecres el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que reflecteix que el 21% aposta per subvencionar la rehabilitació i un 18% defensa limitar l'habitatge d'ús turístic.

El 29% dels enquestats són propietaris de l'habitatge on viuen i el 27% també ho són, però encara estan pagant la hipoteca, mentre que el 34% viu de lloguer, un 4% en un habitatge heretat o donat, i un 5% en un d'ús cedit.

Per simpatia a les diferents organitzacions polítiques, en general la majoria dels enquestats viuen en pisos de propietat ja pagats o amb hipoteca, i els que més viuen en pisos de lloguer són els simpatitzants de Vox, el PP i el PSC.

Els participants de l'enquesta que més viuen en cases de propietat són els simpatitzants de Junts, Aliança Catalana, mentre que els de la CUP són els que més han heretat o tenen ús cedit de l'habitatge.

MASCLISME I XENOFÒBIA

En grau de preocupació per temes d'actualitat, el 83% dels enquestats ha expressat "molta preocupació" per la violència masclista; la preocupació mitjana per la bretxa salarial entre dones i homes és del 72%, i per la discriminació i agressions al col·lectiu LGTBIQ+ i la xenofòbia i el racisme és del 75% i el 77%, respectivament.

Així, 1 de cada 2 enquestats creu que és necessari destinar més recursos per pal·liar la bretxa salarial, la xenofòbia, el racisme i la discriminació i agressions al col·lectiu LGTBIQ+.