Un 38% dels catalans està a favor de la independència i un 54% en contra, segons el CEO

Illa i Sánchez són els líders més ben valorats i els preferits per ser presidents

BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

Un 38% dels catalans està a favor de la independència de Catalunya, la xifra més baixa de la sèrie històrica i que se situa per primera vegada per sota del 40%, i un 54% hi està a favor, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Així es desprèn de la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Política 2025, amb una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys, feta entre el 14 de febrer i el 14 de març, amb un marge d'error de +/- 2,19%, i que ha presentat aquest dijous el director del CEO, Juan Rodríguez.

Els simpatitzants de Junts són els més favorables a la independència (90%), seguits dels de la CUP (82%), ERC (78%) i Aliança Catalana (71%), mentre que els que més hi estan en contra són els simpatitzants del PP (92%), els de Vox (89%) i els del PSC (77%).

ILLA I SÁNCHEZ, MÉS BEN VALORATS

El president de la Generalitat, Salvador Illa, és el líder més ben valorat amb un 4,9 sobre 10 de mitjana; seguit del líder d'ERC, Oriol Junqueras (4,6), i de la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach (4,4), i la presidenta de la CUP al Parlament, Laia Estrada (4,2).

El líder més mal valorat és el secretari general de Vox, Ignacio Garriga (1,9), seguit del president del PP català, Alejandro Fernández (2,7), i de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols (3,3), mentre que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha obtingut una puntuació de 3,4.

Quant als líders a nivell estatal, el més ben valorat és el president del Govern central, Pedro Sánchez (4,5), seguit de la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz (4,4), mentre que el president de Vox, Santiago Abascal, és el que obté la pitjor valoració (1,6), i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aconseguit un 3,4.

L'enquesta també pregunta pel grau d'aprovació del líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián (4,8), i de la líder de Junts a la cambra baixa, Miriam Nogueras (4,1), i quant al grau de coneixement, un 85% afirma conèixer Rufíán i un 48% Nogueras.

PREFERÈNCIA DE PRESIDENTS

Un 27% dels enquestats respon que no té preferència per cap dels líders polítics actuals per ser president de la Generalitat i un 23% s'estima més no contestar, mentre que el 22% aposta per l'actual president Salvador Illa; un 9% prefereix Puigdemont, i un 6% tria Junqueras.

Preguntats pel líder polític que voldrien que presideixi Espanya, un 34% ha respost que cap i un 16% s'estima més no respondre, mentre que un 31% triaria Pedro Sánchez; un 4% preferiria Yolanda Díaz, seguida d'un altre 4% que optaria per Santiago Abascal i, finalment, un 3% Alberto Núñez Feijóo.

Els enquestats valoren amb un 4,8 sobre 10 de mitjana la gestió del Govern català en els últims mesos, la xifra més alta de la sèrie històrica, i situen en un 4,3 de mitjana la gestió del Govern central.