El 37 Saló del Caravaning tanca després de 9 dies a Barcelona amb més de 60.000 visitants

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
La 37ª edició del Saló Internacional del Caravaning tanca aquest diumenge a la tarda després de 9 dies d'activitat al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona i una participació que ha superat els 60.000 visitants, segons informa l'organització en un comunicat.
El saló, organitzat per Fira de Barcelona amb el suport de l'Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) i del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar), ha reunit a 180 empreses i més de 700 models de marques líders.
L'esdeveniment ha tingut un públic majoritàriament familiar interessat en autocaravanes i nous usuaris atrets per les furgonetes camper.
Segons una enquesta realitzada durant la fira, més del 70% dels assistents ha manifestat un alt interès de compra i, entre els models amb més èxit de l'edició, han destacat els vehicles compactes i integrats.
Un 75% dels que valoren adquirir un nou vehicle aposten per autocaravanes i campers, mentre que un 25% manté la seva preferència per la clàssica caravana.
L'àrea d'assessorament també ha registrat una notable afluència de públic, especialment entre els qui s'inicien al món del caravaning.
"MADURESA DEL SECTOR"
El president d'Aseicar i copresident del Comitè Organitzador, José Manuel Jurado, ha subratllat que aquesta edició "ha confirmat la fortalesa i maduresa del sector, no només per l'excel·lent resposta del públic, sinó també pel dinamisme empresarial" mostrat.
La presidenta de Gremcar i també copresidenta del Comitè, Susana Colom, ha assenyalat que l'esdeveniment "ha reflectit com aquesta forma de viatjar guanya força entre les noves generacions, consolidant el saló com a punt de trobada".
La propera edició se celebrarà del 16 al 24 d'octubre de 2027 al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.