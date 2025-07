El 36% dels catalans vigila casa seva de manera remota quan està de vacances, segons Ring

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El 36% dels catalans fa servir dispositius intel·ligents i càmeres de vídeo per vigilar casa seva quan està de vacances i el 22% revisa el seu habitatge de manera remota, segons una enquesta de Ring.

El 79% sent "ansietat per estar lluny de casa" i per al 26% aquestes preocupacions comencen tan bon punt surten de casa, informa aquest dimarts en un comunicat.

És un estudi de Ring (la companyia de dispositius de seguretat intel·ligent d'Amazon) sobre les preocupacions a l'hora de sortir de vacances, i que ha elaborat Censuswide amb 2.001 participants arreu d'Espanya del 23 al 30 de maig.

El 72% dels catalans veu la seguretat de la llar com la principal preocupació quan s'està de viatge, per davant de la cura de les plantes o el jardí (27%), l'enviament del correu i paquets (26%) i possibles visites inesperades, com veïns o personal de manteniment (21%).

Per això, el 78% diu que es podria relaxar més durant les vacances si veiés casa seva de manera virtual, respecte a la mitjana espanyola del 75%.

El 58% demana a amics, veïns o família que vigilin casa seva; el 29% pren altres mesures (com tancar cortines o persianes) i el 18% programa els llums per simular que hi ha algú.

'GUIA RING & RELAX'

El director general de Ring per a Europa i Internacional, Dave Ward, ha destacat que l'estudi reflecteix la seguretat de la llar com la gran preocupació que impedeix relaxar-se de debò durant les vacances: "Amb un toc ràpid al teu telèfon, pots veure literalment que tot va bé".

L'empresa ha editat la 'Guía Ring & Relax' amb consells de l'experta en psicologia Dra. Lalitaa perquè l'estiuejant es relaxi, i inclou la desintoxicació digital: no revisar el mòbil constantment, fixar horaris per mirar-lo i saber quin un dispositiu de vigilància de la casa envia alertes de moviments a l'habitatge si n'hi ha.

Entre els altres consells hi ha anotar temes pendents abans de vacances, controlar el que es pugui però oblidar-se de la resta, i fer exercicis senzills de respiració per regular la resposta del cos a l'estrès.