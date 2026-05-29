El 35% de les empreses catalanes ha contractat titulats en FP en els últims tres anys

El 34,9% de les empreses catalanes ha contractat titulats en formació professional (FP) en els últims tres anys, segons informa l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en un comunicat aquest divendres.
El valor augmenta fins al 49,4% de les empreses del sector industrial i el 50,5% en les companyies amb més de 50 treballadors.
Les dades mostren que la majoria d'empreses, el 57,8%, no han contractat cap titulat en FP sense tenir necessitat de fer-ho, i el 5,2% no ho ha fet malgrat necessitar-ho, per manca de persones candidates o per manca de la formació necessària.
El 81,1% dels contractats estan "satisfets o molt satisfets" de la formació i les competències adquirides durant la formació.
D'altra banda, el 30,4% d'empreses han dut a terme col·laboracions amb centres educatius on es cursa l'FP, amb pràctiques a estudiants o FP dual.