La 32a Seafood Expo Global reunirà més de 90 experts internacionals

SEAFOOD EXPO GLOBAL/SEAFOOD PROCESSING GLOBAL
BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
La Seafood Expo Global/Seafood Processing Global reunirà en la 32a edició més de 90 experts internacionals del sector en una trentena de sessions formatives, informa l'organització aquest dijous en un comunicat.
La trobada, que se celebrarà del 21 al 23 d'abril al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, ja preveu comptar amb expositors de més de 80 països i 62 pavellons nacionals i regionals, i ha superat els 52.000 metres quadrats de superfície expositiva venuda.
Els ponents destacats pel congrés inclouen representants d'organitzacions com l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), l'Organització Mundial del Comerç (OMC) i WWF i directius de grans empreses del sector, a més de l'economista i estratega en geopolítica Nomi Prins, que protagonitzarà "un dels moments més destacats del programa" amb la seva ponència.
Pel que fa a la temàtica, les sessions abordaran des del desenvolupament de l'aqüicultura, els mercats i espècies emergents, el compliment en la cadena de subministrament, la traçabilitat i transparència, la innovació sostenible i la gestió responsable, entre d'altres, destacant tant els reptes actuals com les oportunitats futures del sector.
L'organització també ha destacat la sostenibilitat com un "tema central" al llarg del programa de conferències previst per a l'edició, amb experts de diferents ONG, acadèmics i del sector privat que debatran estratègies per millorar les pràctiques responsables en diferents aspectes de la indústria.