BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

La 32a edició de 080 Barcelona Fashion comptarà amb 23 dissenyadors i marques de moda que presentaran les seves noves col·leccions del 24 al 27 d'octubre al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona.

Hi haurà firmes com All That She Loves, Amlul, Carlota Barrera, Cherry Massia, Como la Trucha al Trucho, Custo Barcelona, Nathalie Chandler, Paolo Leduc i Simorra, entre d'altres, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.

En aquesta edició torna la col·lecció de moda sostenible 080 Reborn, impulsada pel Govern a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), que es "reinventarà en continguts i formes d'expressió".