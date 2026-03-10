La 32 Seafood Expo Global supera els 52.000 metres quadrats d'espai venuts

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
La 32 edició de Seafood Expo Global/Seafood Processing Global ha superat els 52.000 metres quadrats de superfície expositiva venuda, una xifra que "continua creixent", informa l'organització en un comunicat aquest dimarts.
La trobada se celebrarà del 21 al 23 d'abril al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i aquest any hi haurà expositors de més de 80 països i 62 pavellons nacionals i regionals.
Entre els nous països participants hi ha l'Aràbia Saudita i Mònaco, i també hi participaran per primera vegada l'Association of the Fish Products Producers "BG FISH" (Bulgària), l'Instituto Yucateco de Emprendedores (Mèxic), el Public Establishment for Industrial Estates - Madayn (Oman) i Infopesca (Uruguai).
Espanya comptarà amb 246 expositors, fet que "subratlla la importància estratègica de la indústria pesquera espanyola" dins l'esdeveniment.
D'altra banda, l'organització ha destacat que aquest any tindrà com a novetat un pavelló dedicat a la innovació en aqüicultura, que connectarà empreses líders en tecnologia, programari i equipament per al sector.