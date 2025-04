El 31è saló de productes del mar Seafood de Barcelona comptarà amb 80 experts del sector

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La 31a edició del saló Seafood Expo Global/Seafood Processing Global comptarà amb més de 80 experts internacionals del sector i dels productes del mar que impartiran més de 20 sessions i conferències sobre qüestions d'actualitat, amb empreses líders de més de 79 països, ha informat aquest dilluns Diversified en un comunicat.

L'esdeveniment tindrà lloc del 6 al 8 de maig al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i enguany se centrarà en la sostenibilitat, l'aqüicultura, les estratègies empresarials i de màrqueting i les innovacions d'avantguarda, proporcionant als assistents idees pràctiques i estratègies per fer front a les oportunitats i desafiaments actuals del mercat mundial de productes del mar.

El programa abordarà qüestions com la descarbonització, l'envasament sostenible i l'evolució de l'aqüicultura i els ponents de les principals organitzacions, entre les quals l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) i el Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF), estudiaran solucions per millorar les pràctiques sostenibles en la piscicultura, entre d'altres.