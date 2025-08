El 31% de les franquícies catalanes estan liderades per dones, segons un estudi de l'AEF

BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El 31% de les franquícies catalanes estan liderades per dones, la qual cosa situa el territori entre les 4 comunitats amb més pes d'emprenedoria femenina en franquícia, només per darrere de la Comunitat de Madrid (33,86%) i per davant de la Comunitat Valenciana (8,55%) i Andalusia (7,40%).

Així es desprèn de l'estudi 'La Mujer en la Franquicia. España 2025', presentat recentment per l'Associació Espanyola de Franquícies (AEF), que aquest any arriba a la tercera edició.

El president de l'Associació de Franquícies de Catalunya (AFC), Xavier Vallhonrat, col·laborador en l'estudi, ha explicat que aquestes dades "no són només una fotografia del present, sinó el reflex d'un canvi profund".

"El sector de la franquícia no només està oferint oportunitats reals a dones emprenedores, sinó que també reconeix el seu valor en la gestió i direcció empresarial", ha subratllat.

Així mateix, Vallhonrat ha destacat que Catalunya "s'està convertint en un referent en aquesta transformació amb el seu teixit econòmic divers i madur".