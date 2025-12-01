30.000 persones visiten els Magic Days by Rocambolesc de Casa Seat en la primera setmana

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
Més de 30.000 persones han visitat els Magic Days by Rocambolesc de Casa Seat en la primera setmana, i s'hi sumen més de 160.000 inscripcions, informa Casa Seat en un comunicat aquest dilluns.
Del total, més de 7.000 entrades han estat reservades per a treballadors de Seat i Cupra, mentre que 32 escoles i més de 1.700 nens han confirmat la seva participació en les pròximes setmanes.
El recorregut segueix en un escenari polar protagonitzat per un ninot de neu XXL amb una gorra Cupra i el nas del cuiner Jordi Roca, i avança entre la Vall de les Aurores, el Campament Polar o el Bosc dels Elfs.
De l'1 al 24 de desembre, Casa Seat compta amb la presència del Pare Noel perquè els nens puguin demanar els seus regals de Nadal, i a partir del 27 de desembre serà el torn dels Reis d'Orient.
A més, els Magic Days inclouen iniciatives com el Dissabte Elèctric Màgic, la Magic Cupra Running Tribe o la participació de Casa Seat com a punt de donació oficial de la Marató de 3Cat a través de la Fundació Seat Cupra.