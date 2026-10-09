3.000 persones segons la GUB es manifesten a Barcelona per la Maricarmen i l'Olga i criden a la vaga

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, 15.000 segons els organitzadors, s'han manifestat aquest divendres al centre de Barcelona en record de la Maricarmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, i de l'Olga Matute i el Javier, que es van suïcidar després de ser desnonats a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i han cridat a sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
Sota el lema 'Per l'Olga i la Maricarmen: El negoci de l'habitatge mata!', han organitzat la manifestació el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
Ha iniciat el seu recorregut a la plaça Universitat, ha passat per la plaça de Catalunya i ha arribat a la plaça de la Catedral després de baixar per la Via Laietana, on han finalitzat amb uns parlaments.
En diversos moments del recorregut, els concentrats han guardat silenci i han encès les llanternes dels seus telèfons per recordar la Maricarmen, l'Olga i el Javier.
"PUNT HISTÒRIC"
A l'inici de la concentració, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha cridat a la vaga general el pròxim 11 de novembre i ha dit que cal aturar el país pel dret a l'habitatge, en declaracions a la premsa.
"Estem en un punt històric on podem donar la volta a la història d'aquest país, podem aconseguir que l'habitatge per fi sigui un dret i acabar amb el negoci immobiliari", ha expressat.
Arcarazo ha assegurat que és una vaga contra la patronal immobiliària, Urbagestión, els fons d'inversió, les immobiliàries i els grans tenidors perquè les seves "expulsions deriven en morts i suïcidis", però també contra la classe política.
La portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, ha afirmat que, més enllà de l'habitatge, en l'última dècada s'ha viscut una "reculada històrica" en salaris i condicions de vida dels treballadors, i que també per això cal aturar-ho tot.
I la portaveu de la Coshac, Marta Espriu, ha sostingut que l'única solució a la crisi de l'habitatge i l'organització sindical és anar a la vaga: "No demanarem res, exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris".