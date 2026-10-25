Urtasun retreu a Junts que la seva única obediència "és a la patronal"

Carlos Luján - Europa Press
GIRONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i número 2 de la llista de Front Ampli per Barcelona, Ernest Urtasun, ha retret a Junts que la seva única obediència "és a la patronal, sigui catalana o sigui espanyola", en resposta a les paraules de la candidata de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, que va assegurar aquest dissabte que Junts és l'únic partit d'obediència catalana que es presenta a les eleccions generals.
Ho ha dit aquest diumenge en un acte dels Comuns a Blanes (Girona), junt amb la candidata al Congrés de Comuns-Front Ampli a Girona, Júlia Boada, on ha defensat que "obeir al poble de Catalunya és donar suport a les pujades del salari mínim", donar suport a la reforma laboral i aprovar la moratòria antidesnonaments i la pròrroga dels contractes de lloguer.
"Entre els interessos de Catalunya i els interessos dels rendistes d'aquest país que especula amb la vida de la gent, Junts per Catalunya ha triat defensar els interessos dels rendistes", ha afegit.
Urtasun ha sostingut que donar suport a aquestes mesures és obeir al poble de Catalunya i no "ser un equidistant davant de la possibilitat que el feixisme" arribi al Govern.
"REMUNTADA"
D'altra banda, el ministre s'ha mostrat convençut que en aquesta campanya electoral es produirà una "remuntada" per part de les forces d'esquerra, i ha dit que l'arribada del Front Ampli ha canviat l'estat d'ànim.
Ha apuntat que la dreta "està nerviosa" davant d'aquesta situació, i ha afegit que si Girona i Catalunya tornen a ser el motor de Front Ampli PP i Vox tornaran a l'oposició.
JÚLIA BOADA
Per la seva banda, Boada ha cridat a revalidar l'escó aconseguit per l'espai dels Comuns i Sumar en 2023 per "eixamplar conquestes democràtiques".
"Un escó més que aturi el feixisme, que ajudi a revalidar el Govern progressista i que obligui al PSOE a fer polítiques d'esquerra", ha sentenciat.