Urtasun sobre les mesures de Feijóo en habitatge: "Aticassos de 7 milions" i eliminar decrets

Valero critica que el PSOE cridi al 'vot útil': "Que ningú ens faci creure que no podem guanyar"
MONTORNÈS DEL VALLÈS (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura i número 2 dels Comuns-Front Ampli per Barcelona a les eleccions generals, Ernest Urtasun, ha criticat les propostes del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, en matèria d'habitatge, i ha ironitzat: "Aticassos de 7 milions pagats amb diners públics per a Ayuso i eliminar les polítiques d'habitatge per a la resta".
Ho ha dit en un acte de campanya aquest divendres a Montornès del Vallès (Barcelona), acompanyat pel candidat d'Esquerra Unida (IU) al Front Ampli i número 3 del partit per Madrid, Toni Valero; la presidenta dels Comuns al Parlament, Jèssica Albiach, i l'alcalde del municipi, José Montero.
Urtasun ha titllat de "greu" que Feijóo hagi dit en una entrevista emesa aquest divendres a 'The Wild Project' que vol derogar el Ministeri d'Habitatge, els decrets i la Llei d'Habitatge.
També ha recordat que el Tribunal de Comptes ha ordenat investigar la compra per 6,3 milions d'euros d'un àtic al carrer General Martínez Campos de Madrid per part de l'empresa pública Planifica Madrid, depenent de la Comunitat de Madrid, en apreciar indicis d'un possible menyscapte de fons públics.
Així ha respost el ministre a les declaracions del líder popular en l'entrevista del 'youtuber' Jordi Wild, publicada aquest divendres, així com a la sentència del Tribunal de Comptes sobre l'àtic de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Que tothom tingui clar que aquesta és la política d'habitatge del PP", ha assenyalat Urtasun, que també s'ha referit a les declaracions de Feijóo sobre les seves fotografies amb el narcotraficant Marcial Dorado.
En aquest sentit, ha sostingut que "aquest país no es mereix estar governat per algú que estiueja amb un narcotraficant", per la qual cosa ha reclamat defensar amb força i convicció els drets de la ciutadania votant al Front Ampli el proper 29 de novembre.
TONI VALERO
Per la seva banda, Valero ha retret la crida al 'vot útil' per part del PSOE i ha sostingut que les properes eleccions, que ha qualificat d'històriques, "no van només de qui treu l'escó, va ofereix quin serveix l'escó que se saca".
En aquest sentit, ha reivindicat el "propòsit, les ganes de lluitar i els ideals" del Front Ampli, que ha erigit com la clau del país i la garantia que el Govern faci polítiques d'esquerra passats els comicis.
"Ni ens conformem ni ens resignem. Que ningú ens faci creure que no podem guanyar, els treballadors i treballadores tenen molta més força de la qual ens creiem", ha sostingut Valero, que ha alertat d'un hipotètic Executiu de PP i Vox.
En concret, els ha titllat de "cavall de Troia" de les grans corporacions i dels especuladors, i els ha acusat de voler robar als treballadors el que és comú perquè uns pocs s'enriqueixin a costa seva.
"Són uns 'vendepatrias', són uns 'vendeobreros'!", ha exclamat el dirigent d'IU, que ha demanat no resignar-se al fet que els candidats del PP, Alberto Núñez Feijóo, i de Vox, Santiago Abascal, governin el país, insistint que el Front Ampli és el veritable 'vot útil' per a la classe treballadora.
ALBIACH
Albiach ha demanat el vot al Front Ampli per tornar a fer ministre a Urtasun i, a més, per fer ministre a Valero, i ha reivindicat que l'única prioritat nacional del Front Ampli és "que els fatxes no arribin al Govern".
També s'ha referit a les declaracions de Feijóo sobre les seves fotografies amb Marcial Dorado: "Li pot dir contraban, narcotràfic o com li doni la gana, però no és normal passar el dia al vaixell d'un narcotraficant".