David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El número 2 de Comuns-Front Ampli a les eleccions generals per Barcelona i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigit al PP i al seu candidat al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, que retiri les tanques publicitàries contra l'ocupació il·legal i la multireincidència amb textos en castellà i àrab.
"Parlar de delinqüència i fer-ho en àrab és assenyalar els milers i milers de persones d'origen àrab que treballen al nostre país i que ho fan de forma honrada", ha afirmat aquest dimecres en una entrevista a 'La Séptima' recollida per Europa Press.
Urtasun ha apuntat que, davant els problemes socials, l'única resposta del PP és "el racisme", i ha assegurat que Albiol només ha fet 8 habitatges públics a Badalona (Barcelona) en tots els anys en els quals ha estat alcalde.
Ha titllat de vergonya el que, segons ell, representa un assenyalament als immigrants, i ha defensat que Espanya és un país de ciutadans lliures: "No aconseguirà dividir-nos, ni per origen, ni per religió, ni per maneres de pensar".
A més, s'ha mostrat orgullós de formar part d'"un govern que ha fet una regularització que li ha donat drets a mig milió de persones" que viuen i treballen a Espanya.