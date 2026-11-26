Delgado avisa que a les eleccions està en joc un "doble o res" contra PP i Vox
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura i número 2 de Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha fet una crida a "decantar la balança" a favor del bloc progressista per arrabassar escons a PP i Vox i confirmar una remuntada en les eleccions generals, segons ell.
Ho ha dit en l'acte final de campanya a Catalunya que s'ha celebrat aquest dijous a Cornellà de Llobregat (Barcelona), acompanyat pel cap de llista del Front Ampli per Madrid, Emilio Delgado, i les candidates del partit per Tarragona, Ester Roca, i Girona, Júlia Boada.
Davant unes 800 persones, segons xifres de l'organització, ha retret als partits de la dreta que dubtin del sistema electoral espanyol i ha afirmat: "Quan agiten el fantasma del frau electoral és perquè saben que perdran".
En aquest sentit, ha assegurat que vés "nerviosos" a PP i Vox, segons ell, pel progrés del Front Ampli en totes les enquestes de cara als comicis, que ha recordat que no són un plebiscit, sinó unes eleccions per decidir quin tipus d'Executiu volen els espanyols.
"Aquestes no són unes eleccions presidencials, ni perquè el Partit Socialista quedi primer. Són unes eleccions perquè en aquest país guanyi un Govern d'esquerres", i ha demanat concentrar el vot al Front Ampli ja que, segons ell, poden evitar que PP i Vox aconsegueixin alguns escons.
DELGADO: "ENS JUGUEM EL DOBLE O RES"
Per la seva banda, Delgado ha alertat que aquest cap de setmana estan en joc dos models contraposats, el de PP i Vox o el del PSOE amb el Front Ampli: "Ens juguem el doble o res. No va es quedarà res tal com està, s'ha acabat".
Ha assenyalat que els comicis precipitaran una "transformació radical del país i del món" i, mentre que el bloc de dretes apostarà per la recepta d'EUA, Argentina i el Paraguai, segons ell, el progressista busca aprofundir en drets.
"El nostre país no mereix un tractament de xoc, no necessitem passar per aquí. Nosaltres volem seguir augmentant el salari mínim i generant ocupació", i ha reivindicat els assoliments del Govern davant els auguris dels, segons ell, gurús neoliberals que deien que anava a fer fallida l'economia.
També ha retret a Vox que prometi retallar 112.000 milions la despesa pública mentre, segons ell, s'indignen amb la desinversió en les infraestructures i ha assenyalat: "Tenim reptes per davant que es produiran sí o sí, no hi ha discussió. La discussió és qui els pilotarà i cap a on".