David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i número 2 de Front Ampli per Barcelona al Congrés, Ernest Urtasun, ha promès aquest diumenge que la primera mesura que prendran si es reedita el Govern progressista serà exigir al PSOE que la prioritat en les inversions ferroviàries sigui Rodalies.
Ho ha afirmat en l'acte 'El Baix Llobregat cap a la vaga general de l'11N', celebrat a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) amb la candidata a l'alcaldia de la localitat, Lídia Muñoz, i la secretària de la federació de pensionistes de CC.OO. Aurora Huerga.
Ha lamentat que "1.330 milions d'euros" estan compromesos en el projecte impulsat per l'exministre de Transports del Govern, Óscar Puente, per aconseguir els 350 quilòmetres per hora en l'AVE.
"El tren de Manresa-Barcelona triga en aquests moments exactament el mateix que al segle XIX, més d'una hora i mitja. I això és una vergonya absolutament intolerable", ha assegurat.
FEIJÓO "MENTEIX"
El ministre ha fet referència a una entrevista de Feijóo a 'El País', en la qual afirmava que no depenia d'ell que Vox entrés al Govern, i ha considerat que el líder popular "una vegada més, menteix".
"Ell desitja governar amb Vox, ja ho ha decidit, governa amb Vox en moltes comunitats autònomes", ha dit en aquest sentit, i ha contraposat l'actitud del PP amb la d'altres dretes europees, que al seu judici segueixen vetant els pactes amb l'extrema dreta.
Ha considerat que si Front Ampli treu un bon resultat, "Vox no estarà al proper Govern d'Espanya", i ha advertit que si Feijóo arriba al poder derogarà els decrets d'habitatge.
"Algú que ignora el principal problema social del país com l'habitatge, algú que justifica i recolza la tornada de la censura, i algú que vol retornar i obrir la porta als franquistes al Govern d'Espanya és algú que és un perill per a aquest país i que no mereix governar", ha sentenciat.