Urtasun adverteix que PP i Vox són dues paperetes però comparteixen el programa de la "motoserra"

Assenyala que en les eleccions està en joc una majoria que derogui els decrets d'habitatge
SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertit que PP i Vox seran dues paperetes diferents en les eleccions generals del proper 29 de novembre però que comparteixen el programa de la "motoserra" amb retallades en drets i serveis públics.
Ho ha dit aquest diumenge en una intervenció després d'una trobada amb representants polítics dels Comuns a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en la qual també han participat la diputada dels Comuns al Congrés Viviane Ogou i el diputat al Parlament Lluís Mijoler, entre altres.
Urtasun ha afirmat que les eleccions confrontaran "dos models molt diferenciats de societat", entre les forces que, diu, volen seguir avançant en drets i PP i Vox.
Així, ha criticat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi proposat "sacrificis" a la societat, i ha assenyalat que el model de Vox passa per la privatització de les pensions i una reforma fiscal de l'IRPF que, assegura, és un regal fiscal pels més rics.
El ministre ha defensat que no permetran que aquestes forces governin i ha remarcat que és "absolutament imprescindible" que s'expliquin aquestes coses durant la campanya electoral, i ha afegit que té moltes ganes d'explicar poble a poble aquests dos models de societat.
CANDIDATURA
Ha explicat que volen construir una candidatura guanyadora amb persones que creuen en un model de societat més just i igualitari, i ha apuntat que no demanaran "solament el vot per la por".
"Anem a sortir als carrers, a les places del nostre país, a convèncer a una majoria social que necessitem força electoral per seguir construint una proposta política que defensi els drets dels nostres ciutadans", ha insistit.
DRET A l'HABITATGE
Ha posat el focus en el dret a l'habitatge el qual, ha recalcat, seguiran defensant com, diu, han fet durant tota la legislatura: "Crec que ha quedat clar en aquests últims dies on està cadascun", i considera que el PP no va oferir cap alternativa des de la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament davant del cas de Maricarmen.
"Nosaltres fa temps que lluitem perquè no hi hagin més desnonaments en aquest país i això el vull reivindicar amb tota la força", ha afegit, i ha defensat que si s'ha aconseguit parar els desnonaments fins a 2030 és gràcies al treball fet des de l'espai de Sumar en l'Executiu.
En aquest sentit, ha criticat que PP i Vox han posat la "catifa vermella a l'entrada de fons voltor", mentre que en comunitats com Catalunya on s'ha aplicat la Llei d'Habitatge s'han topat els preus del lloguer i, assegura, s'està començant a notar.
Ha dit que en qüestions d'habitatge són persistents perquè és la "sagnia social més gran" al país, i ha alertat que el proper 29 de novembre està en joc una majoria que derogui el decret d'habitatge aprovat.
A més, s'ha mostrat orgullós d'altres mesures impulsades durant la legislatura com la pujada del salari mínim, el finançament de la llei de dependència, el "blindatge" de la sanitat pública i la reforma laboral, entre altres.