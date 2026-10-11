Teresa Jordà i Etna Estrems es disputaran el lideratge de la llista al Congrés d'ERC a Girona

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) celebrarà primàries a Girona per decidir si la seva candidata al Congrés en aquesta província a les eleccions del 29N és Teresa Jordà o Etna Estrems.
La campanya electoral d'aquestes primàries ha començat aquest diumenge i conclourà el 16 d'octubre, amb la votació prevista pel 17 d'octubre, ha informat el partit en un comunicat després que aquest diumenge a les 18.00 hagi acabat el termini de recollida d'avals per encapçalar les llistes d'ERC.
La cap de llista a Tarragona serà Norma Pujol, adjunta a la secretaria general i que ja va ser diputada a Madrid en la legislatura de 2019 a 2023.
A Lleida, repetirà com a cap de llista Inès Granollers.
GABRIEL RUFIÁN I FRANCESC-MARC ÁLVARO
El partit ja havia fet públic aquest diumenge que Gabriel Rufián liderarà la candidatura per Barcelona al Congrés i que Francesc-Marc Álvaro encapçalarà la llista per Barcelona al Senat.
Entre el 12 i el 18 d'octubre se celebraran els congressos territorials per escollir la resta de candidats de les llistes electorals, i l'Executiva Nacional confeccionarà les llistes definitives el dia 20 que hauran de comptar amb l'aval del Consell Nacional que se celebrarà tot seguit.