Publicat 11/10/2026 21:27

Teresa Jordà i Etna Estrems es disputaran el lideratge de la llista al Congrés d'ERC a Girona

Norma Pujol serà la cap de llista a Tarragona i Inès Granollers a Lleida

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) celebrarà primàries a Girona per decidir si la seva candidata al Congrés en aquesta província a les eleccions del 29N és Teresa Jordà o Etna Estrems.

La campanya electoral d'aquestes primàries ha començat aquest diumenge i conclourà el 16 d'octubre, amb la votació prevista pel 17 d'octubre, ha informat el partit en un comunicat després que aquest diumenge a les 18.00 hagi acabat el termini de recollida d'avals per encapçalar les llistes d'ERC.

La cap de llista a Tarragona serà Norma Pujol, adjunta a la secretaria general i que ja va ser diputada a Madrid en la legislatura de 2019 a 2023.

A Lleida, repetirà com a cap de llista Inès Granollers.

GABRIEL RUFIÁN I FRANCESC-MARC ÁLVARO

El partit ja havia fet públic aquest diumenge que Gabriel Rufián liderarà la candidatura per Barcelona al Congrés i que Francesc-Marc Álvaro encapçalarà la llista per Barcelona al Senat.

Entre el 12 i el 18 d'octubre se celebraran els congressos territorials per escollir la resta de candidats de les llistes electorals, i l'Executiva Nacional confeccionarà les llistes definitives el dia 20 que hauran de comptar amb l'aval del Consell Nacional que se celebrarà tot seguit.

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