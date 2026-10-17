Publicat 17/10/2026 18:39

29N.- Teresa Jordà encapçalarà la candidatura d'ERC a Girona al Congrés després de guanyar les primàries

Obté un 59,8% dels vots, per sobre del 37,3% de suports assolit per Etna Estrems

La diputada d'ERC Teresa Jordà
Fernando Sánchez - Europa Press

GIRONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

Teresa Jordà encapçalarà la candidatura d'ERC a Girona al Congrés dels Diputats al 29N després de guanyar les primàries per liderar la llista amb un 59,8% dels vots.

L'altra candidata que ha concorregut a les primàries a Girona, Etna Estrems, ha obtingut el 37,3% dels suports, segons han informat aquest dissabte fonts d'ERC a Europa Press.

La portaveu adjunta d'ERC al Congrés durant l'última legislatura ha agraït la confiança de la militància i ha reivindicat el "fort vincle" que manté amb les comarques gironines, ha detallat el partit en un comunicat.

"Els càrrecs passen, però les conviccions, les arrels i la gent que estimes es queden", ha remarcat, assegurant que afronta aquesta nova etapa amb força i il·lusió.

VEU PRÒPIA

A més, ha reivindicat que les comarques de Girona continuin tenint "una veu pròpia i amb capacitat d'incidència a Madrid".

Jordà és llicenciada en Història Moderna i Contemporània, va ser alcaldessa de Ripoll (Girona) entre el 2003 i el 2011 i va formar part del Govern de la Generalitat entre 2018 i 2023, primer com a consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i posteriorment com a consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Contador

Contingut patrocinat