El Suprem rebutja el recurs del govern central i ratifica la suspensió de vot per nacionalitzats per llei de nets

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del govern central que demanava aixecar la suspensió cautelar de la 'llei de nets' i ha assenyalat que no podran votar els nacionalitzats per aquesta via en les eleccions generals del proper 29 de novembre.
Així ho ha acordat aquest dilluns la Sala contenciosa administrativa en dues interlocutòries, recollides per Europa Press i que desestimen les al·legacions de l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar adoptada pel Suprem el passat 10 de setembre.
"Haurà d'estar-se a l'acordat en la citada Interlocutòria, amb indicació a l'Institut Nacional d'Estadística, del que depèn orgànicament l'Oficina del Cens Electoral, que no pot inscriure al Cens Electoral de Residents Absents a l'estranger (CERA) les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola d'origen per l'exercici del Dret d'opció previst a la Disposició Addicional 8ª.1 Incís primer de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre de Memòria Democràtica i encara no hagin estat inscrites al Cens Electoral per aplicació de la suspensió acordada a la citada interlocutòria", assenyalen.
Els magistrats afegeixen que, "igualment, respecte de les persones que, havent obtingut la nacionalitat espanyola d'origen per l'exercici del dret d'opció previst en la Disposició Addicional 8ª.1 Incís primer de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre de Memòria Democràtica, hagin estat ja inscrites al Cens Electoral de Residents Absents a l'estranger, es manté la suspensió dels seus efectes electorals al procés electoral convocat pel reial Decret 806/2026, de 5 d'octubre, d'eleccions a corts generals".