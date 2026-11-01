Sirera (PP) creu que votar a Junts pot servir per fer a "Ada Colau ministra d'Habitatge"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Sirera ha advertit que qui voti a Junts en les properes eleccions generals del 29N "es pot trobar que amb el seu vot fan a Ada Colau ministra d'Habitatge".
En una entrevista a 'Elnacional.cat' recollida per Europa Press aquest diumenge, s'ha referit als comicis i ha dit que el PP vol cercar el vot de socialistes desencantats, així com votants de Junts: "És que la gent que ha votat a Junts ha votat per tenir en el Govern d'Espanya a la senyora Yolanda Díaz de ministra de Treball. I si han fet això, ho poden tornar a fer", ha afegit.
Ha defensat que està fent campanya tots els dies perquè el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigui el proper president del Govern enfront del president de l'Executiu, Pedro Sánchez, al que qualifica de "paradigma de la corrupció".
Ha assegurat que els problemes més importants de Barcelona són la seguretat, l'habitatge i l'ocupació, àmbits en els quals considera que el Govern "pot fer coses per garantir que aquests 3 problemes siguin menors", i ha criticat que no s'aprovés la llei contra la multirreincidencia presentada pel seu partit.
"A més, ha tingut el suport de Junts, d'ERC, es podien fer coses. No ha fet res. Feijóo, si és president del Govern, que ho serà, el que farà serà aplicar mesures per evitar que els delinqüents entrin per una porta i surtin per l'altra poques hores després", ha defensat.
ELECCIONS MUNICIPALS
També s'ha referit a les eleccions municipals del proper any: "Solament hi ha dues opcions de govern, la que representa el senyor (Jaume) Collboni amb els seus socis de futur, que són Comuns i ERC, amb els quals vulgues arribar a acords i pactes i tenen un mateix model de ciutat, i després l'altra opció política és la que jo represento", ha sostingut.
Ha apuntat que les enquestes mostren que Junts té una "davallada salvatge", per la qual cosa veu al PP per davant, i ha dit que es veu en disposició de plantar cara a Collboni, a més de subratllar que no li preocupa la possible irrupció d'AC al consistori.
Així, ha dit que vol ser "l'alternativa real amb polítiques que garanteixin la seguretat", l'habitatge i la reducció de burocràcia per a empresaris i autònoms.
Sobre els disturbis ocasionats per la convocatòria del grup 'Blocus' a Barcelona la passada setmana ha defensat que "algú ha de dimitir perquè no van fer el seu treball que és prevenir delictes", remarcant que aquest és un tema molt seriós perquè afecta a la imatge internacional de Barcelona, i ha defensat que, si és alcalde, la Guàrdia Urbana comptarà amb pistoles táser.