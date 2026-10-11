Sánchez demana al Suprem que freni l'"atropellament" de Feijóo i Abascal contra la llei de nets

PONFERRADA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha acusat aquest diumenge a la dreta d'intentar impedir el vot d'uns 400.000 descendents d'espanyols exiliats durant el franquisme que podrien acollir-se a la llei de nets, i ha apel·lat al Tribunal Suprem perquè freni el que ha qualificat de "intent d'atropellament".
"Des d'aquí demano al Tribunal Suprem que freni aquest intent d'atropellament de Feijóo i Abascal perquè en una democràcia el dret al vot no es prohibeix, es garanteix", ha assegurat Sánchez durant un míting a Ponferrada.
El líder socialista ha defensat el dret d'aquests ciutadans a participar en les properes eleccions perquè, tal com ha afirmat, ja van votar en diverses eleccions des de 2023. "Feijóo no ho vol i a Abascal no li agrada. Això què significa, quin els nets dels exiliats del franquisme no van a poder votar i els nets del règim franquista sí van a poder fer-ho?", ha assenyalat Sánchez.
En aquest punt, també ha defensat el vot per correu i ha ironitzat sobre les declaracions de Feijóo en les quals va assegurar que no es fiava dels directius de Correus. "Ell va ser president de Correus, per tant s'encarregava del vot per correu. Ens queda clar, Alberto, ni Feijóo confia en Feijóo. Va a ser veritat allò que no és president perquè no vol ser-ho", ha bromejat Sánchez.
El president del Govern ha apel·lat a la "força de la gent" per continuar amb un Executiu progressista, enfront d'un possible govern de PP i Vox, que ha descrit com un projecte de "reacció, retallades i molt rancor".
"Fa olor de naftalina és el projecte polític d'Abascal i de Feijóo. Reacció, retallades i molt rancor. Espanya necessita quatre anys més d'avanços i menys insults per part de la dreta i la ultradreta", ha indicat. En aquest sentit, també ha carregat contra els insults de PP i Vox, si bé ha destacat que prefereix que segueixin en l'oposició insultant i no retallant.
"Ens posen un dilema impossible, és com ensurt o mort. Si estan en l'oposició insulten i si estan al govern retallen. Doncs que es quedin a l'oposició quatre anys més insultant que nosaltres anem a seguir governant i avançant perquè la gent tingui drets", ha proclamat.
Així mateix, ha criticat que Vox defensi un sistema mixt de pensions, que ha interpretat com una aposta per la privatització, i ha censurat les declaracions de Feijóo sobre les baixes laborals, que el líder popular va comparar amb un càncer per a les empreses.
L'HABITATGE, "LA CAUSA" DE LA SEVA GENERACIÓ
Un altre dels eixos del míting ha estat l'habitatge, que Sánchez ha presentat com una de les principals causes socials de la seva generació. "Cada generació té la seva causa, la nostra també serà la de l'habitatge", ha afirmat, en recordar el cas de Maricarmen, de 87 anys que va ser desnonada i que, abans de morir, va expressar el seu desig que ningú més hagués de sofrir el mateix.
"Avui, la causa social porta el nom d'una dona de 87 anys que va morir desnonada i que ens va dir alguna cosa molt important durant tots aquests dies i els anys que tindrem de Govern després del 29 de novembre. El missatge que 'el que jo he patit, (que) no ho pateixi ningú més'", ha comentat Sánchez.
En aquest àmbit, ha defensat la necessitat d'unir a petits propietaris i inquilins enfront dels abusos i l'especulació dels fons d'inversió. "Cal posar peu en paret", ha sostingut abans de recordar al PP que governa en ajuntaments i CCAA i tenen competències per impulsar polítiques d'habitatge. "Presumeixen de no fer res", ha agregat.
Finalment, Sánchez ha dibuixat els seus objectius per 2030, entre ells elevar el pes de la indústria fins al 20% del PIB, augmentar l'habitatge protegit fins al 6% del parc residencial i aconseguir que el 80% de la generació elèctrica procedeixi de fonts renovables.
"Si hem aconseguit tot el que hem aconseguit amb una pandèmia, amb guerres a Iran i a Ucraïna i amb un govern de coalició en minoria parlamentària, us imagineu el que podríem aconseguir si tinguéssim una majoria àmplia i progressista al Parlament?. Si votem, guanyem, guanya la força de la gent", ha conclòs.