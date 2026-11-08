Sánchez demana una "mobilització de la ciutadania" similar a la del Brasil i EUA

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció en les eleccions generals, Pedro Sánchez, ha cridat a la "mobilització de la ciutadania" i ha demanat que aquesta participi amb el vot en el procés democràtic com ha succeït al Brasil i els Estats Units.
"Aquest partit l'anem a guanyar, però encara no està guanyat. I per guanyar-ho necessitem la mobilització de la ciutadania", ha afirmat en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha defensat que Espanya ha demostrat en els últims 8 anys que hi ha una via alternativa a les retallades, la motoserra i l'odi.
Ha afirmat que és optimista i que "l'onada reaccionària a la qual pretenen pujar-se Feijóo i Abascal s'està desmantellant", i ha assegurat que la dreta i la ultradreta estan jugant a la desmobilització, davant el que ha reiterat que l'important és anar a votar.
"EL PP HO PAGA"
Respecte a les afirmacions de l'ex-assessor del Ministeri de Transports Koldo García en les quals assegurava que des del PP se li va oferir diners a canvi d'informacions que contribuïssin a derrocar el Govern central, Sánchez ha assegurat que és al partit d'Alberto Núñez Feijóo "a qui se li deu exigir una explicació".
"Dóna la sensació de que aquesta ordre que va donar Aznar que 'qui pugui fer, que faci', tenia després un afegitó, que és perquè el PP ho paga", ha afirmat, després de demanar el respecte i màxima col·laboració amb la justícia.
ALTA VELOCITAT I 11N
Sobre la xarxa ferroviària a Espanya, ha sostingut que s'ha hagut de fer front a 3 desafiaments durant el mandat, que són "una claríssima infradotació en manteniment i en inversions durant la crisi financera", la demanda territorial per explicar també amb alta velocitat i la necessitat d'augmentar la inversió en infraestructures i el seu manteniment.
Preguntat per la vaga general convocada per al proper 11 de novembre, Sánchez ha afirmat que "no és una vaga contra ningú, sinó a favor de donar respostes comunes per part de totes les administracions a un problema real que existeix, que és el de l'accés a l'habitatge".
Ha defensat el bon comportament de l'economia espanyola des del punt de vista econòmic, laboral i financer, i ha explicat que el debat és "com" distribuir el creixement entre la població, resoldre la crisi de l'habitatge, reforçar l'Estat del benestar i millorar el finançament autonòmic".
JUNTS I CATALUNYA
Ha assegurat que l'amnistia és una eina que es va fer per a la societat catalana i que les mesures de resolució del conflicte han estat valorades per aquesta, la qual cosa ha exemplificat amb la presidència de la Generalitat de Salvador Illa i la "assimilació dels partits independentistes d'anteposar altres polítiques i objectius a la secessió".
Ha dit que és evident que s'han entès amb Junts "en algunes polítiques i unes altres en les quals no", i que el decret llei sobre habitatge ha estat una constant al llarg de la legislatura.