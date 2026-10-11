Sales (Junts) replica a Illa que qui no governa i "fa retrocedir a Catalunya" és ell

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha replicat aquest diumenge al president de la Generalitat, Salvador Illa, que qui no governa, i qui "fa retrocedir a Catalunya" és ell.
Ho ha dit en una publicació a 'X' recollida per Europa Press després que Illa hagi assegurat estar molt decebut amb la posició de Junts respecte a les properes eleccions generals i la seva negativa a no investir a cap govern que la formació titlla d'extrema esquerra.
"Qui no governa és vostè, que s'està carregant el país de dalt a baix. Qui no influeix és vostè, que no s'ha plantat mai davant de Pedro Sánchez i no ha aconseguit res a Madrid. Qui fa retrocedir a Catalunya és vostè", ha sostingut Sales.
La líder de Junts ha assegurat que, en canvi, des de la seva formació no estan decebuts amb Illa perquè ja sabien que "el seu objectiu era desactivar el país i adormir a la nació".
I ha conclòs: "Malgrat vostè, hi ha país. I hi ha alternativa per aixecar Catalunya, defensar-la amb fermesa a Madrid i treballar per la seva llibertat".