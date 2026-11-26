Alamany agraeix el suport de Lluc Salellas i afirma que necessiten "l'ajuda de tots els socialistes"
RUBÍ (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha qualificat al cap de llista del PSC al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu, i al número 2 de Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, de parlar amb "eufemismes" quan es refereixen a l'habitatge, i ha cridat el vot del socialista decebut.
Així s'ha pronunciat aquest dijous en un acte a Rubí (Barcelona), que s'ha repetit dues vegades per la gran afluència de públic, i en el qual també han participat la secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany; els nombres 2, 9 i 11 al Congrés per Barcelona, Mireia Ingla, Héctor Sanchez i Cesc Poch, i la candidata d'ERC a l'Alcaldia de Rubí, Montse Soler.
Davant un públic d'unes 1.200 persones sumant els dos actes, Rufián ha descrit a Hereu i Urtasun com a dos bons polítics, però els ha retret que els costa una mica parlar d'habitatge i de fer-ho amb eufemismes: "Si no enteneu a un polític és perquè no vol ser entès".
Ha subratllat que la solució no passa únicament per construir més habitatges ni per millorar el transport públic, sinó per intervenir el mercat, "perquè les famílies deixin de competir amb els quals usin els habitatges com una palanca per fer-se rics".
SENSE COMPLEX DE REPRESENTAR A SOCIALISTES
El candidat republicà ha assegurat que respecta molt les sigles del PSC, perquè han representat a molta gent, però ha demanat que li donin el seu vot aquells que pensin: "Ai, ai, ai, que potser els meus no fan la feina", i ha afegit que no té cap complex a representar-los i que serà un honor fer-ho.
El republicà s'ha solidaritzat amb els professors catalans que han fet vaga aquest dijous, mostrant la samarreta groga amb la qual protesten habitualment, i ha criticat que "diguin terrotistas" a un col·lectiu que defensa l'educació catalana, després del que ha afirmat que cal pressionar al PSOE perquè solucioni aquest conflicte.
Com ja és habitual en els seus mítings, Rufián ha citat discursos dels expresidents de la Geralitat Lluís Companys, Francesc Macià i Pasqual Maragall, i també del que va ser el líder del Partit Comunista Espanyol i de Izquierda Unida Julio Anguita, que criden l'unitat de les esquerres i parlen d'una Catalunya diversa.
ELISENDA ALAMANY
Per la seva banda, Alamany ha agraït a l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, (Guanyem Girona) la seva posició "valenta" en dir que votarà a ERC diumenge que ve, i ha afegit que no es pot votar a aquells que no fan que funcioni el que no funciona, i tampoc a els qui diuen que estan al mig entre el bloc de l'esquerra i el de la dreta i l'extrema dreta, en al·lusió a Junts.
Ha retret que el president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, digui que l'economia espanyola funciona bé: "En quin puto món viu? Que la gent va en trens de merda, a feines de merda, a cobrar sous de merda, i no és aquesta la Catalunya que volem", ha subratllat.
Alamany ha apel·lat directament a els qui en el passat han votat al PSC: "Necessitem l'ajuda de tots els socialistes i les socialistes catalans amb nosaltres per defensar Catalunya", i també ha cridat la gent que mai ha votat a ERC, ja que vol que sigui un partit gran que torni a fer que les coses tornin a funcionar.
Ha demanat a els qui sempre han votat a ERC i ara tenen dubtes que confiïn en els republicans, que "no ha dubtat mai a defensar Catalunya", i ha afegit que en el passat han pogut cometre errors, però mai s'han confós d'adversari ni han estat els del mig.