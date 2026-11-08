Rufián (ERC) defensa un partit integrador enfront de "repartir carnets" de catalanitat

Demana més força per la següent legislatura: "El PSC no mereix el vostre vot"
BADALONA (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)
El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha defensat un partit integrador que agrupi a els qui comparteixen valors com la justícia, la democràcia i la llibertat enfront de qui vol "repartir carnets" de catalanitat, i ha criticat directament a Junts perquè, assegura, es diuen patriotes però voten amb PP i Vox.
Ho ha dit aquest diumenge en un acte de precampanya d'ERC a Badalona (Barcelona), en el qual ha participat al costat del president d'ERC, Oriol Junqueras, i els candidats número 2, 3 i 6 al Congrés per Barcelona: Mireia Ingla, Jordi Albert i Alejandra Sandoval, a més del portaveu d'ERC a Badalona i candidat a l'alcaldia, Àlex Montornés, i al que han acudit unes 2.000 persones segons el partit.
Rufián ha defensat l'acord aconseguit amb Podemos per a les eleccions generals del 29N i ha remarcat que és "molt millor tenir gent a favor de l'autodeterminació" que aquells que porten la 'estelada' però, diu, voten en contra de la classe treballadora catalana.
Ha reivindicat que ERC vol seguir impulsant l'aritmètica parlamentària de l'última legislatura però amb més força, perquè ha advertit que "res del que ha passat en els últims anys" hagués estat possible sense el seu partit i altres com Bildu, BNG, Compromís i Podemos.
"El PSC no mereix el vostre vot", ha afegit, i ha assenyalat que ell no vol governar Espanya, però, diu, vol que es governi bé, per la qual cosa ha apel·lat als votants socialistes decebuts.
"És que no hi ha molts feixistes, hi ha molts neutrals. I jo em nego a ser neutral, jo em nego a vendre màgia i toxicitat a la meva família", ha remarcat.
HABITATGE
Un dels àmbits en els quals ha posat el focus ha estat el de l'habitatge i ha preguntat de què serveix construir més si "no fregeixes a impostos als acumuladors d'habitatge", i ha defensat la intervenció al mercat.
"Una família, una casa. I això és primordial. I qui consideri el contrari està absolutament fora de la realitat", ha apuntat, i també ha demanat un sistema fiscal en el qual, diu, la por canviï de bàndol i es gravi la riquesa i els grans beneficis.
SISTEMA FERROVIARI
També ha fet referència al sistema ferroviari i a l'accident d'Urdir (Toledo), que considera "culpa d'un sistema de seguretat fallit", i ha rebutjat que es culpabilitzi a un treballador.
"És miserable que el PSOE faci exactament el mateix que el PP a Angrois, que és culpabilizar a un treballador", ha lamentat, i ha demanat una revisió integral i independent de les infraestructures, a més d'una inversió massiva, principalment en Rodalies.
En aquest sentit, ha criticat el PP i al PSOE per "prioritzar" un sistema d'alta velocitat per competir amb països com França i la Xina i no dedicar recursos a serveis com Rodalies.
IMMIGRACIÓ
En matèria d'immigració ha considerat miserable culpar als nouvinguts de la situació dels treballadors, encara que ha dit que són conscients que es tracta d'un "repte" que es deu afrontar des de la inclusió i la convivència.
"Jo reivindico una esquerra que parli dels conflictes recognoscibles per a la gent", ha afegit, i ha assegurat que defensar aquests postulats no li fa menys d'esquerres, sinó més útil.
INGLA, ALBERT I SANDOVAL
Per la seva banda, Ingla ha defensat el treball de Rufián i el grup d'ERC al Congrés durant l'anterior legislatura i ha assegurat que "el PSOE no es mou mai si no l'obligues a fer-ho", a més de demanar a Junts que no bloquegi acords que beneficien a Catalunya, i ha afegit que en el moment actual l'equidistància és una posició covarda.
Per la seva banda, Albert ha reivindicat a ERC com l'opció que millor defensa els interessos de Catalunya: "Ni PP ni Vox són cap solució per a la classe treballadora del nostre país. No ho són. La solució és ERC".
Sandoval, una de les independents de Podemos en la llista dels republicans, també s'ha centrat en la "amenaça" d'un Govern de PP i Vox que, assegura, posa en risc tots els serveis públics conquistats mitjançant la lluita.