Rufián acusa Junts de "col·laboracionista d'Abascal" per no posicionar-se contra PP i Vox

TARRAGONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat Junts de "col·laboracionista d'Abascal" en dir que són 'els del mig' i no posicionar-se contra PP i Vox, i ha subratllat que ell vol un PSOE sotmès a les esquerres sobiranistes i a partits com ERC, Bildu, Compromís, BNG, Podem i també Front Ampli.
Així s'ha pronunciat aquest dijous en l'acte d'inici de la campanya electoral, que els republicans han començat a Tarragona, i on també ha participat el líder d'ERC, Oriol Junqueras; la secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany; el candidat d'ERC al Senat, Francesc-Marc Àlvaro, i la candidata al Congrés per Tarragona, Norma Pujol.
Rufián ha dit que molta gent pensa que té mania a la dreta catalana, cosa que ha negat, i ha afegit que, si algun dia Catalunya desitja ser lliure, haurà de ser-ho amb la participació d'aquesta dreta: "Però jo vull una dreta liberal, conservadora, normal".
"DRETA SALVATGE"
El candidat republicà ha assegurat que a Catalunya hi ha "una dreta salvatge, que mira a Orriols i a Ayuso, votant amb PP i amb Vox contra la classe treballadora catalana, mentre porta aquí una estelada, igual que aquells que porten la rojigualda".
Rufián ha demanat a Junts que torni al seny i ha cridat els seus votants a votar ERC: "Aquí estem nosaltres per representar-los", i ha retret a Junts tenir la paraula Catalunya sempre a la boca però votar al Congrés contra els interessos dels catalans.
També ha acusat als de Miriam Nogueras de tenir un relat tòxic i fantasiós en temes com les infraestructures, "que ve a dir que, si li poses a un vagó de Rodalies una estelada i un conductor 'indepe', ja funciona i arriba a l'hora", en al·lusió a les crítiques de Junts al traspàs de Rodalies acordat entre ERC i PSOE.
CATALUNYA DIVERSA
Rufián ha defensat que ERC es presenti amb Podem, ja que considera que un partit no és una tribu i ha de representar una Catalunya diversa: "Per què no podem representar tothom, tots els que comparteixin valors com la justícia social, la democràcia, la llibertat i l'antifeixisme?".
El candidat republicà ha defensat que no hi ha una manera correcta de ser català, i ha afegit que a ERC abracen tothom: "Tant de bo algun dia també vinguin els Comuns, tant de bo. No repartim carnets de puresa, nosaltres".
Davant un auditori d'unes 700 persones, ha recordat un discurs de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol de 1999 a Nou Barris en que afirmava, en castellà: "Estem a prop de ser la Catalunya dels 6 milions, m'enorgulleixo perquè aquest país és divers i així ha de ser".
També ha dit al públic que el PSC no mereix els seus vots i que als socialistes cal pressionar-los, i els ha preguntat: "Vosaltres li donaríeu les claus de casa vostra a Jordi Hereu?", i també els ha preguntat si se les deixarien a ell mateix i a tota la gent de la seva candidatura: el públic ha respost que sí entre aplaudiments.