Mas demana "passar a l'ofensiva" per Catalunya i no limitar-se a defensar, en al·lusió al lema d'ERC
CASTELLDEFELS (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha expressat aquest diumenge el seu suport a la candidata de Junts a les eleccions generals, Míriam Nogueras, i ha demanat posar Catalunya "al centre", lema de campanya del partit.
Ho ha manifestat en un vídeo emès en el míting central de Junts a Castelldefels (Barcelona) davant d'unes 800 persones, que ha comptat amb la participació dels expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont; el secretari general, Jordi Turull, i els caps de llista als comicis per Girona, Tarragona i Lleida.
"Jo ho tinc clar: amb Nogueras i la gent de Junts, que han fet una bona feina i la continuaran fent. Endavant i visca Catalunya!", ha exclamat Pujol, que ha recordat que el lema de 'Catalunya al centre' equival a molts amb els quals es va presentar a eleccions amb CiU.
Així, ha reclamat anteposar Catalunya, i la importància que sigui clau per defensar qüestions com la llengua, les competències, l'economia, les infraestructures i els diners dels ciutadans.
"Coses com aquestes són les que ens interessen i han d'estar en condicions de poder defensar-se amb eficàcia", amb independència dels interessos que puguin tenir altres col·lectius, ha afegit l'expresident.
Per Pujol, només els catalans poden defensar Catalunya des del Parlament, el Congrés, els ajuntaments i el Parlament Europeu, paraules que Nogueras ha agraït després d'explicar que van dinar junts fa uns dies i li va traslladar que comptessin amb ell per al que necessitessin.
MAS CONTRA ELS "PALLASSOS"
Mas, a més d'insistir que votarà Junts i ho recomana, ha començat donant les gràcies a Junts per la feina en aquesta legislatura i per no haver estat, al seu parer, els campions de la gesticulació, la mentida o la brega: "Si vull veure pallassos vaig al circ perquè els pallassos del circ ho fan millor" que els del Congrés.
"I si vull veure comediants vaig al teatre, i quan vull veure un drama vaig al cinema perquè els actors són millors que els comediants del Congrés!", i ha argumentat la importància de tenir un partit català al Congrés que defensa qüestions com el concert, la millora de Rodalies, la delegació de les competències d'immigració, i la llengua i cultura.
Davant dels qui tinguin por i incertesa pel que pugui passar en el futur, ha qüestionat que el missatge passi per defensar-se, en relació amb el lema utilitzat per la candidatura d'ERC de Gabriel Rufián.
"A més de defensar-nos, que ja ho sabem fer, ja és moment que aquest país passi a l'ofensiva. No es tracta només de defensar-se, cal passar a l'ofensiva!", ha exclamat.
Malgrat entendre la por a Vox i que puguin acabar amb el català, ha explicat que passar a l'ofensiva significa entendre "d'una punyetera vegada que, si 40 anys de Franco i 200 anys de monarques borbons no van acabar amb la identitat i el català, 4 ministres de Vox, en cas que arribin, no ha de fer abaixar el cap" als catalans.
Davant d'això, ha deixat clar que lluitaran "hi hagi el govern que hi hagi" després del 29 de novembre, i que això no significa que hagin de ser els més radicals, però sí tenir clar què fer per articular el futur de Catalunya.