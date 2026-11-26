TARRAGONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha erigit aquest dijous el vot al seu partit en les eleccions generals com a més útil per a l'independentisme, apel·lant als indecisos al fet que els facin confiança, a votants d'ERC desconcertats per la seva aliança amb Podem i als quals sospesen votar a opcions sense opcions d'aconseguir representació.
"No hi ha més vot més útil ara mateix que el vot a Junts. En aquestes eleccions no hi ha refugi més segur del teu vot independentistes, desnortado o decebut. És un vot a Catalunya de manera inequívoca, sense notes a peu de pàgina", ha recalcat en el míting final de la campanya a Tarragona davant 250 persones.
Així, ha reclamat als que vulguin que tota acció política en la propera legislatura tingui Catalunya com a prioritat apostin per Junts, i més en una campanya en la qual s'ha intentat "silenciar" a la formació.
No obstant això, ha opinat que no ho han aconseguit i que la cap de llista de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha aconseguit situar Catalunya al centre, com resa el seu lema de campanya.
"Als assumptes d'Espanya, Catalunya o està a la taula o al menú. I nosaltres hem dit que no volem ser el menú, ni de les dretes ni de les esquerres espanyoles. Volem estar al mig de les taules on es prenen les decisions", ha subratllat.
Per això, creu que deuen autoconvidar-se en aquestes taules i que la millor manera de fer-ho és aconseguint el màxim suport aquest diumenge malgrat una campanya "hiperespañolizada, amb una polarització extrema, que els uns i els altres volen oprimir les reivindicacions de Catalunya".
"Volen que triem entre la por a la ultradreta o el canvi a pitjor. Totes les alternatives són dolentes", ha sostingut Puigdemont, que ha reclamat ésser més ambiciosos.
TURULL: "VOT ÚTIL"
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit que "el vot útil per a Espanya acaba sent el vot més inútil per a Catalunya", per la qual cosa ha apel·lat a votar per defensar els interessos dels catalans i, en conseqüència, per Junts.
Així, ha reclamat no refugiar-se sota les sigles de partits espanyols ni tampoc en les de la coalició d'ERC i Podem d'Gabriel Rufián que, al seu judici, prioritza salvar les esquerres espanyoles que Catalunya.
La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha apel·lat als indecisos a apostar per la seva formació perquè "mentre ells dubten, Espanya mai dubte davant Catalunya", sigui el que sigui el seu color polític.
SALS A RUFIÁN
També ha llançat un missatge al cap de llista d'ERC a les eleccions Gabriel Rufián, al que ha emplaçat a disculpar-se amb Nogueras per com l'ha tractat en aquesta campanya i per la seva mala educació permanent, ha dit: "El cartell de Nogueras no és el d'una clínica dental, és el d'una candidata que mereix respecte!".
El candidat al Senat per Tarragona, Pep Andreu, ha advertit del risc de polarització de les eleccions, per la qual cosa ha demanat un últim esforç per aconseguir que Josep Maria Cruset surti triat com diputat per aquesta demarcació.
També ho ha reclamat el candidat de Junts per Tarragona en les municipals, Josep Maria Sendra, que a més de donar la benvinguda a l'exalcalde Joan Miquel Nadal, espera poder donar la benvinguda a Puigdemont en el seu retorn a Catalunya i que estigui present en la seva campanya a l'alcaldia.